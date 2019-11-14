國民黨不分區立委名單昨日（13）正式出爐，黨主席吳敦義雖迫於壓力，將自己從第8改為第10，仍澆不熄怒火。台北市議員徐巧芯直言，這份名單滿是吳擔任立法院長的野心，不僅忽視自家總統參選人韓國瑜日後的施政空間，更顯然對2020大選毫無志氣、一心求己；就連「韓家軍」台南市議員謝龍介，也只排到不太安全的第12名。

徐巧芯在政論節目《少康戰情室》表示：「我不反對吳敦義排進安全名單，因為我覺得他確實很辛苦，那當個立委嘛！因為你要不要能夠當院長，是看你有沒有這個能耐帶領國民黨過半！有的話，那你當院長，我也覺得說這是你的功勞；但是沒有的話，你當個陽春的立委，我覺得以吳敦義主席他的資歷跟他的辛苦也OK。」

話鋒一轉，徐巧芯直言：「但是問題是，現在的總統候選人是韓國瑜，他未來勝選以後，他要領導整個總統府跟立法院雙軌的合作，在這份名單裡面，幾乎沒有看到什麼樣韓國瑜的重要的人馬被排在安全名單裡面，就連謝龍介，他其實在12名，老實說都不算是太安全……」

不僅如此，徐巧芯更警告：「所以很多的一些韓粉，也覺得說這樣子的名單，是不是立委變成是一半、總統變成是一半，兩半分開來看？但是對於2020的選舉來說，如果立委跟總統完全的分開來看的話，這樣怎麼樣打得贏呢？你連想贏的氣勢都沒有，可能一般的你說候選人或許很多想法，但是主席千萬不能這樣想！因為主席是主帥，所以主席要想的是我們總統跟立委都要過半，要怎麼過半？那絕對不是說我名單裡面，整體讓大家的感覺就是，吳敦義主席想要去當立法院長的一個排序。」

此外，徐巧芯也認為，吳敦義的不分區立委排序，不僅傷害國民黨不分區選票，甚至將連帶影響區域立委與總統。所以當務之急，是如何給韓國瑜更多的空間，讓他能去彼此磨合，而非「你走你的，我走我的」。否則所謂的「夢幻名單」，就是「還沒睡醒」的夢幻。

(中時電子報)