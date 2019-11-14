2020總統大選已進入攻防階段，國民黨總統候選人韓國瑜，日前提到敵手民進黨時，曾說自己恐遭抹黑，「現在有5顆核彈在等著炸死韓國瑜」，不久前他就被爆出失業期間買下7200萬南港豪宅，被認為讓他與塑造的「庶民形象」有相當大的落差，而韓國瑜昨上節目表示闡述心情，直指豪宅事件就是5顆核彈其中之一，還加碼自爆另一顆應跟毒品有關。

2020選戰激烈進行中，韓國瑜日前被爆失業期間買了7200萬豪宅，對「庶民總統形象」造成影響，他昨上謝震武節目《新聞面對面》，表示此事是一個「組合拳」攻擊，正是他說的「5顆核彈」之一，未來將一一引爆，至於形象受影響，韓國瑜則嘆自己不是庶民，「我是庶民的選戰，一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」。

韓國瑜表示，未來還有4顆未爆彈發生，直接表示現場就可以自爆一顆，「可能跟毒品有關」，透露此事是從他人那裡獲悉，是情治單位、公務員私下透露，目的是希望他多注意，至於另外三顆，韓國瑜不願多談，嘆：「講太多人家又說我自導自演」。

(中時電子報)