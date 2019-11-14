《ringer》記者歐康納14日爆料，本季守優於攻的魔術，目前看上馬刺當家射手迪羅薩，期望可以利用交易方式搶來這名得分好手，藉以補強進攻上的漏洞，但這下子馬刺就尷尬了，畢竟他們處於晉級季後賽的邊緣，是否該提前放棄呢？

迪羅薩下個球季將是他跟馬刺5年1.39億美元合約的最後1年，他可以在明年夏天選擇跳脫合約成為自由球員，假如迪羅薩真的這樣做了，馬刺將會一無所得，還不如趕在本季交易截止日之前，透過交易利用迪羅薩換回一些未來資本。

加上馬刺目前在後場囤積不少年輕後場好手，包含懷特、穆雷、福布斯、盧尼沃克等人，迪羅薩的存在，確實壓縮年輕球員上場空間，更重要的是，馬刺目前拿到不上不下的5勝5敗戰績，能否闖進季後賽充滿變數，到底他們該拚嗎？

反觀當前的魔術，確實很需要像是迪羅薩這樣的得分好手加盟，畢竟他們本季雖在場均失分位居聯盟第1，場均得分卻也排在聯盟倒數第1，場均命中率倒數第2，如能爭取本季場均19.9分的迪羅薩加盟，或許就可馬上改善進攻問題。

(中時電子報)