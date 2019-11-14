台中市副市長楊瓊瓔昨晚於臉書表示，為了她愛的台中，接受國民黨徵召選立委。台中市議會14日進行教育文化業務質詢，市議員黃健豪關心副市長楊瓊瓔的未來動向？楊瓊瓔說，感謝大家對她的關心及昨日黨部的徵召，她一定會盡本分、把工作做好，只要為台中市政好、市民好生活；她一定全力以赴、努力爭取。

副市長楊瓊瓔今日於議會開議前，接受媒體訪問時說，感謝黨部對她的肯定，謝謝所有好朋友，大家昨天都幫她加油鼓勵。現在正在議會質詢，她也備詢中，所以不管做什麼都會全力以赴；她是信守承諾的人，目前最重要的工作是希望議會支持通過市府編列的109年度預算2000多億元，另2020台灣燈會正籌辦中，市府一定會全力做好。

楊瓊瓔指出，她是做事情的人，所以一定會以市政為主，只要身為副市長一天，就會全力以赴，她自我要求非常高，也知道歷年以來，比如陳其邁，在選前17天才辭職；林佳龍前市長也是選前3天辭職；盧秀燕市長也是選前辭職。依照法律規定，她會依法行事，謝謝大家關心。

媒體詢問楊瓊瓔是否會在選前幾天請辭？楊瓊瓔說，目前尚未思考這些問題，一切還是以市政為重；她是努力做事、務實的人，對自己的期許更高，會努力完成市長的交代的任務。

對於媒體詢問立委洪慈庸這次以無黨籍參選，她未來將如何應戰？楊瓊瓔說，她現在全心專注市政，對於其他選務議題暫不予回應。楊瓊瓔表示，有人笑她以前沒眼袋、現在有眼袋，但為了市政她願意！

(中時 )