香港反送中運動自港警槍擊示威群眾而引起港「大三罷」運動，再掀警民對峙。對於新一波衝突，美國前駐聯合國大使海利在接受媒體專訪時除了呼籲美國人民多關注香港並與示威群眾站在一邊，再次強調「如果香港倒下，下個就輪到台灣」。

海利（Nikki Haley）12日在接受福斯新聞台（Fox News）「每日簡報」（The Daily BRIEFING）節目專訪時，被問到數月以來的香港示威衝突愈演愈烈而美國是否應有更多發言時回答，希望美國人民多關注香港。

.@NikkiHaley talks with @DanaPerino on the importance of standing up for the #HongKongProtests. “If Hong Kong falls, Taiwan is next.” pic.twitter.com/YbQxyutUBv — Stand For America (@standamericanow) November 13, 2019

海利表示，不管是戴上或拿下他們的面罩，或是到處裝上監視攝影鏡頭，大陸一直想要香港示威者噤聲，而美國應該透過自身力量替那些正在為自由奮鬥的人奮鬥，這也是香港抗爭的意涵。她也強調，「若香港倒下，台灣將成為下一個」，這也是為何美國人必須關注香港人正在爭取的事。

海利並非首次發表「香港若倒就輪台灣」相關言論，她曾在8月29日投書福斯新聞表示，香港局勢牽動全球，如任由北京鎮壓香港，下一個目標就是台灣，將對美國的亞洲盟國構成更大危險。她當時強調，若美國對此做出不痛不癢的回應，恐讓北京認定可對台灣動武不會面臨嚴重後果，結果將一發不可收拾，美國在南韓、日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓與泰國的盟友也將質疑美國安全承諾的誠信。

此外，針對近日港抗議局勢新一波升高，美參議員希望盡快通過支持香港民主的《香港法案》。美國聯邦參議院外交委員會主席、共和黨籍的里契（Jim Risch）與同黨的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）將會晤參院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），討論表決香港人權與民主法案的可能時程。盧比歐更對港警進入中文大表示，大陸此舉可能要面臨美國與國際制裁等後果。

對於美國會可能近期通過《香港法案》，大陸外交部表示，美國國會議員對香港示威者大肆的打砸燒視而不見，公然為香港的激進勢力和暴力分子張目，其目的就是要破壞香港繁榮穩定，以此牽制大陸的發展。

(中時電子報)