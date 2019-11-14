萬安演習再現！國民黨立委蔣萬安繼忘了關麥，脫口說出「韓粉比較不理性」遭韓粉灌爆臉書後，13日深夜PO文聲援挺香港學生及年輕人，並強調一國兩制沒有存在空間，未料卻再度遭到網友灌爆，紛紛留言「不分區名單完全悖離您上述的理念啊」、「萬安快退出國民黨吧，整個都赤化了好可怕！」「 邱毅、吳斯懷、葉毓蘭，Am I a joke to you？（我對你而言是個笑話嗎？）」

蔣萬安臉書PO文表示，香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，為了捍衛自由與民主，向全世界發聲及吶喊，對於這樣的勇敢，他必須要給予最高的敬意。在台灣，一國兩制沒有存在的空間，民主自由憲政體制也不容任何破壞及妥協。政府除了要密切注意並維護在香港就讀的臺生、在港工作的臺灣民眾人身安全，必要時也該提供香港民眾人道救援。

豈料PO文一出，引發熱議，網友紛紛留言說「 可是萬安，你們家不分區第8名是邱毅，第4名是斯懷耶」、「但不分區立委名單前面幾名通通支持一國兩制跟統一耶」、「萬安快退出國民黨吧 整個都赤化了好口怕」、「看了貴黨不分區名單…你這發言真的很不國民黨耶」、「聽爺爺的話，準沒錯」。

甚至連香港眾志祕書長黃之鋒都來留言說，「感謝蔣委員表達支持，希望貴黨未來的不分區委員，也能同樣聲援香港學生及年輕人！」民進黨立委參選人賴品妤也留言大酸「邱毅、吳斯懷、葉毓蘭，Am I a joke to you？」

(中時 )