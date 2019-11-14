吳姓男子前年在軍人服役時，趁台南夜店打烊後「獵物」，他看到一名女子醉坐在夜店門口，向夜店人員謊稱是她友人，然後載往摩鐵撿屍性侵2次；最高法院維持歷審判決，認定吳男犯後未見悔意，迄未賠償被害女子，依加重乘機性交罪將他判刑4年定讞。

吳男在2013年到去年底為現役軍人，被害女子前年11月3日晚上11點到台南夜店飲酒玩樂，因喝了太多酒，隔天凌晨5點夜店打烊後仍酒醉意識不清，醉坐在夜店門口，吳男騎機車經過，見她酒醉坐地認有機可趁，於停放機車走向她。

夜店工作人員詢問吳男與被害女子的關係，他謊稱是其友人叫計程車後，將她攙扶上車後，載往台南市一家汽車旅館內，利用她酒醉意識不清不知抗拒的機會性侵2次。

歷審認為吳男行為時軍人，為逞一己之私慾，在夜店外見不認識的被害女子酒醉，趁其意識不清而不知抗拒之機會乘機性交，無視女性之身體自主權及性自主決定權，且犯後未見悔意，判刑4年，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )