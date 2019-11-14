綠黨不分區立委提名名單曝光，前3名分別為精神科醫師鄧惠文、台大資訊工程教授高成炎、桃園市議員王浩宇；其中亮點無疑是排在首位的鄧惠文，傳時代力量也曾徵詢納入不分區，但遭鄧婉拒，如今加入綠黨不分區，無疑是賞時力一巴掌。不過鄧惠文和王浩宇並列，讓許多粉絲相當崩潰，還有人激動表示，如果鄧和王浩宇站一起，只能把鄧的書都拿去丟了。

對於從時力轉投綠黨，鄧惠文13日深夜在臉書發文吐露心聲：「我知道，明天開始，會有很多的挑戰。

原本想等到明天才發文，但是今晚這裡湧進的關切訊息，我很感謝，很感動。原本喜歡這個專頁理念的朋友，對於我的新動態，有支持，有擔憂，擔憂我們長期分享的信念和心靈被政治污染，也有擔憂我個人損耗的。

一切，明天開始，會持續向大家報告。今晚，就只感謝大家的關切。不變的方向：相信每個人都可以擁有自由、自主的幸福。

對於鄧醫師突如其來的轉變，有許多粉絲表達支持，但也有人感到相當崩潰，留言表示「我很喜歡你，但如果你要跟王浩宇站一起，我只能把你的書都拿去丟掉了」、「選擇這個被王浩宇搞臭的政黨太可惜了」、「你跟王浩宇離遠一點就好 依然支持你」、「能不能把王浩宇變正常一點 把綠黨變得像一個真的綠黨？」。

(中時電子報)