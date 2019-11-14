國民黨不分區名單公布後引發眾怒，社會各界對吳敦義這次公布的名單相當不滿，對此，國民黨總統參選人的副手張善政表示，該名單確實無法滿足社會期待，「年齡加起來都快千歲了！」他也直說，未來總統與不分區的選舉也將切割，更脫口「民眾政黨票還有民眾黨可以投，只要別投民進黨就好」。

張善政今日接受《羅友志嗆新聞》訪問表示，雖然這張不分區名單中也有向國民黨團總召曾銘宗這類不錯的人選，但整體上無法符合期待，國政顧問團內年輕的成員也對這份名單非常失望；張善政表示，未來國政顧問團將會全力拚總統選舉，把所有焦點放在總統與副總統上，「若韓國瑜不能進到總統府，立法院即使過半其實也是假的」。

「總統選舉跟不分區切割」，張善政表示，團隊不應因不分區名單而受影響，他當然期待國會能過半，施政效率才會好，但最優先的還是讓韓國瑜能夠當選；他更脫口表示「民眾政黨票還有民眾黨可以投，只要別投民進黨就好」。

被追問可投民眾黨的言論是否為向郭台銘與柯文哲示好時，張善政否認，表示，「這是在嗆聲民進黨，再怎樣也不會投你的票，民進黨過去4年讓大家失望透頂，這次再怎麼樣千萬不要再投給民進黨，這是重點」。

(中時電子報)