網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨不分區名單公布後引發眾怒，社會各界對吳敦義這次公布的名單相當不滿，而國民黨總統參選人的副手張善政今日上廣播節目上坦承，這分名單沒有符合社會期待，但他們首要目標還是放在總統選舉上，張更表示，如果選民對這名單有意見，可以總統投韓國瑜，政黨票投民眾黨呀！對於張的發言，網友大驚現在是是韓國瑜和國民黨內鬥都不演了？

張善政今接受廣播媒體專訪，對於這份不分區名單惹議，張坦承不符合社會期待，但國政顧問團會全力把焦點放在總統大選身上，若選民真的對民單不滿意，可以切割投票，就是總統投給韓國瑜，政黨票投不下民進黨，那就投民眾黨呀！

對此，批踢踢網友大驚現在是韓國瑜和國民黨內鬥都不演了？「笑死！黨提名候選人說要跟黨不分區切割，別演了」、「區域也是啦，藍軍應全都轉去民眾黨」、「庶民投民眾，總統韓國瑜」、「可以說明內鬥的厲害」！

(中時電子報)