蔡育輝跳海。(圖/程炳璋攝)

跳海了！蔡育輝盼吳敦義收回成命

國民黨中常會通過不分區立委名單，外界普遍不滿意，台南市第一選區立委參選人蔡育輝更是大失所望，14日上午兌現承諾，跳海諫言，蔡育輝強調，他跳海事小，國家的未來事關重大，希望黨中央在最後關鍵時刻能夠及時修正，讓不分區名單「年輕化」、「專業化」符合民眾對於國民黨重返執政的期待。

蔡育輝指出，他曾針對不分區立委的名單召開記者會及多次建言，請黨中央三思再三思，因為不分區名單相當於政黨未來的方向，也代表著民眾對這個政黨的期待，他不是針對特定人選，而是整個名單能不能燃起社會的希望，及對國民黨的認同，這些對於選情都會有很大的影響。

在國民黨中常會通過名單後，蔡英文台南市競選總部發言人李退之還召開記者會要蔡育輝趕快跳離國民黨這條沈船。蔡育輝表示，李退之的發言完全沒有營養，民進黨的不分區立委名單也出奇地差，除了裙帶關係、還是酬庸跟派系分贓，這也不是民眾要的政黨政治。

14日天氣已經蠻冷的，但為了讓台北看見台南的民意，蔡育輝選擇從安平林默娘公園到安平外海縱身跳下，為的是國民黨再起，希望黨中央重新調整，真的端出令人耳目一新的名單。

(中時電子報)