國民黨不分區名單引發外界爭議，除了國民黨主席吳敦義的排序外，外傳吳夫人蔡令怡強行介入不分區名單，其中處於安全名單第12位的「車宜靜」更被指是蔡令怡的閨蜜，引發爭議；對於這號人物，藍營上下也是一頭霧水，不清楚她到底從何而來？

國民黨昨天中常會氣氛火爆，中常委不滿前立委邱毅跟鮮為人知的車宜靜、台北護理健康大學教授李玉嬋列入不分區安全名單，更有人離席抗議，不曉得車宜靜究竟是何方神聖，甚至傳出車、李都是蔡令怡的閨蜜。

前立委蔡正元今天則在媒體群組替蔡令怡澄清，蔡正元說車宜靜不是蔡令怡的閨蜜，她完全不認識她，有媒體亂報這種假新聞，有夠無聊，但國民黨文傳會對此毫無回應，實在很不盡責。

但車宜靜身份實在太神祕，連台北市議員王鴻薇都忍不住在群組請教蔡正元，「她到底從哪來的？」蔡正元解釋，是前立委劉盛良推薦的，說是代表救國團；蔡正元接著又補充，「安全名單我都支持，除了車宜靜外，因為不瞭解！」

(中時 )