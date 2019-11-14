20歲陳姓詐騙集團車手，日前假扮「檢察官」到基隆，向1名63歲老婦「扣押」30萬時，陳發現對方衣著破舊，一時良心發現，以暗示方式表示：「這錢拿了妳有辦法生活嗎？」、「你有問過家裡人嗎？」無奈老婦已被詐騙話術嚇到，表示：「不給會被你們抓走啊！」堅持給錢。

北市萬華警方經連月追查，日前破獲陳男在內的58名詐騙集團，逮捕首腦62歲的許姓男子，許原本是五分埔成衣廠商，因景氣不佳，五分埔沒落轉做詐騙，兩年多來不法獲利高達3000多萬，許男日前從桃園機場入境時，遭警方當場逮捕。

警方針對詐騙車手追查，經4個多月搜報，鎖定許姓男子為首的詐騙集團，他們在大陸設置機房，再冒充檢察官、刑警大隊打電話，誆稱對方涉及洗錢案件，必需監管戶頭、現金，陸續詐騙近百民眾，不法所得超過3000多萬元。

其中陳姓車手供稱，日前他取款遇到感覺很可憐的阿嬤，好心出言暗示，但對方仍堅持給錢，因附近還有人在監視，他最後還是無奈收錢，陳說自己良心過意不去，後來便決定退出，警方後來也循線找到這名被害人，對被騙又氣又無奈，還說對方的暗示根本聽不出來，訊後依詐欺罪將眾人送辦，

警方另指出，許嫌集團大吸收剛出社會，涉世未深的年輕人，以「工作輕鬆」、「領現金」等特色招募成員，要求取款時需戴棒球帽，黑口罩以逃避查緝；不敢當第一線車手者，也可以找朋友來面試，每邀約1人即可分得2萬介紹費。

萬華分局分局長張隆興呼籲，老年人常見遭詐欺樣態有「假檢警案」、「猜猜我是誰」及「購買靈骨塔位」等手法，請子女親人多加關懷與提醒，防詐三字訣為「一聽、二掛、三求證」，如民眾有任何疑問，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線，或前往附近派出所查證，不要輕易給錢。

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(中時 )