台南市立委郭國文位於善化區的競選帆布遭到破壞。（郭國文競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

台南市立委郭國文位於善化區的競選帆布遭到破壞。（郭國文競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

台南市立委郭國文位於善化區的競選帆布遭到破壞。（郭國文競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

隨著選戰日程的接近，選舉熱度逐漸上升，選民的熱情也逐漸上升，今早台南市立委郭國文位於善化區的競選帆布遭到破壞。郭國文表示，總部會先報案，然後看犯案者狀況再決定是否提告。善化分局與所屬派出所表示，會調閱鄰近監視器，追查可能的破壞者。

郭國文競選總部表示，一早接獲民眾告知，位於善化區中正路往六分寮路上的競選帆布遭到破壞，因此與警方前往查看，並至善化派出所報案。

由於被破壞的帆布，是從候選人的臉部部分以利器割破，可能是情緒發洩、惡意破壞，因此需審慎處理。郭國文除告知競選總部工作人員報案之外，也希望該位破壞帆布的選民能理性，勿因政治理念、或支持對象不同就做出違法的行為。

善化分局表示，會調閱鄰近監視器，追查可能的破壞者，若找到當事人，也會瞭解犯案的動機。在立法院開會的郭國文委員也呼籲選民理性，切勿做出違法的行為。

郭國文日前接連成立佳里、玉井、麻豆3處競選總部，下周聯合競選總部將在善化成立。郭國文表示，今競選物品遭惡意破壞，雖尚不知是誰所為，但希望選民若有什麼意見看法，能好好溝通，勿以身試法，同時呼籲支持者也能理性。

(中時 )