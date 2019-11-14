被譽為台版《瘦身男女》的電影《大餓》獲台中市政府新聞局106年拍片取景經費支持，並獲第56屆金馬獎最佳新演員提名及2019年台北電影節最佳新演員獎。該片由導演謝沛如與演員張耀仁、蔡嘉茵、謝祖武主演，以導演親身經歷的「減肥」為主題，探討社會刻板印象下的自我認同，引起觀眾共鳴。

《大餓》電影13日晚上在秀泰影城舉行台中首映會，導演謝沛如、演員蔡嘉茵驚喜現身，市府新聞局主任秘書陳瑜也特別出席觀影力挺國片。陳瑜表示，市府持續輔導影視產業，每年有許多「台中製造」的影視作品榮獲國內外獎項及提名，也期望《大餓》能於今年金馬獎獲獎。

導演謝沛如表示，《大餓》是以自己的親身經歷拍攝的首部長篇電影，希望透過影片讓觀眾看見飽受社會刻板印象所苦的減重者們的內心世界，也鼓勵有相同遭遇的觀眾透過電影接受自己。此外，新聞局的影視輔導金是《大餓》的第一桶金，全片至少三分之一於台中拍攝，友善及專業的協拍讓在台中拍攝的過程非常舒服並順利完成。

新聞局指出，電影描述由蔡嘉茵飾演的姜映娟因體態豐腴而困擾，但為愛情而決心減重，在一次偶然中發現安親班裡模範生小宇的秘密而發展出一段惺惺相惜的跨齡友誼，故事圍繞在性別光譜中對於「身體認同」的各種思維，探討社會刻板印象。

《大餓》未正式上映即廣受國內外肯定，該片許多場景在台中拍攝，包含惠文高中、科博館生命演化步道、植物園、柳川公園、惠中路及市政北五路市區街景、大肚山藍色公路等地，民眾在看電影時也能發現這些熟悉地點。

(中時 )