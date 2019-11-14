就算傷兵問題頻傳，塞爾提克還是沒人擋得住！靠著肯巴沃克、塔圖與傑倫布朗3人得分都破20，塞爾提克14日在波士頓主場以140比133力挫巫師，勇奪9連勝，綠軍攻下140分，也是自從1992年11月以來隊史單場最高得分，目前9勝1敗不僅獨佔東區第1，更是聯盟戰績最佳球隊。
塞爾提克目前除了帥哥射手海沃德左手骨折，至少缺席兩個月，先發中鋒蒂斯、羅伯威廉斯等人也因傷沒法上場，不過塞爾提克的火力仍然驚人，每節至少都拿34分以上，完全不給巫師任何追上機會，特別是前役手感奇差的塔圖。
塔圖前役交出投18中1的低迷手感，賽後甚至自己跑去訓練館練投，來到14日果然獲得不錯回饋，他全場投20中9，貢獻23分、4助攻與3籃板，肯巴沃克也替塞爾提克拿下25分、5助攻與5籃板，傑倫布朗22分、5籃板。
巫師則以明星後衛畢爾44分最高，外加6助攻、5籃板，八村壘也拿21分，艾塞亞湯瑪斯18分、7助攻。巫師目前除吞3連敗，更以2勝7敗排在東區倒數第2，如今隨著沃爾整季恐怕提前報銷，巫師似乎已經在考慮開始擺爛了。
(中時電子報)
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