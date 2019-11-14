台北市議員羅智強昨晚赴八德路中央黨部靜坐，抗議國民黨不分區立委名單，對於黨員跟選民砲聲隆隆，甚至有人痛批根本就是派系分贓的結果。對此，黨主席吳敦義今早親自在黨部門口面見羅智強，試圖勸離未果，直言「黨主席過去都是選總統的，而且以我的資歷選總統有過分嗎？你了解嗎？我本來是準備排第八的」。

據《ETtoday新聞雲》報導，面對游淑慧、羅智強等青壯世代提出，應該調整不分區名單排序，吳敦義現身回應說，「不分區名單中常會已經通過了，沒辦法做到每個人都滿意，不可能的！」。

黨內人士直言，吳斯懷、鄭麗文、廖婉汝與吳敦義本人應該主動退出不分區名單，讓黃士修、林麗蟬、趙少康等人進入名單，羅智強今(14日)更面諫吳敦義主席應退至第14名，往邊緣調。但吳敦義聽完馬上回說，「已經不可能了！因為常會已經通過，我不能自作聰明，你了解嗎？我本來是準備排第八的」。

國民黨不分區安全名單昨公布後，吳敦義慘遭砲轟，雖在常會中略做調整，但依舊無法阻止排山倒海而來的批評，資深媒體人趙少康更是拍桌痛罵吳敦義20分鐘，表示自己沒看過這麼自私、臉皮如此厚的黨主席；青壯派代表徐弘庭、羅智強、游淑慧與鍾沛君等人也前往黨部靜坐抗議。

(中時電子報)