各政黨陸續公布不分區立委名單，外傳台灣民眾黨將北市勞動局長賴香伶列第一名、市府顧問蔡壁如排第五，北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩在第9或11。不過，外界推估安全名單只有4席，身兼黨主席的台北市長柯文哲14日表示，那就真的是宣示性衝票用，沒有啦，反正選舉還是要有一些有趣的地方。

民眾黨不分區名單傳出首位是賴香伶，「郭家軍」高虹安排第三，蔡壁如則是第五，外界估計安全名單僅有4席，蔡恐無法進入國會替柯文哲執行意志。

柯文哲今早出席北市動保處與名模合作幫浪浪找家活動，面對蔡壁如名次是否再往前，他受訪時指出，反正明後天就會公布了，到時候就會知道了，至於排序是否定案，他僅說，反正離公布還有時間。

他強調，放心好了，我們會努力，打仗一定要破釜沉舟，不可以自己先限縮，也要有勇氣征戰天下爭取更多席次。

此外，傳出黃瀞瑩將列民眾黨不分區第9或11，柯文哲說，那就真的是宣示性衝票用，沒有啦，反正選舉還是要有一些有趣的地方。

一旦賴香伶、蔡壁如和黃瀞瑩列不分區名單，若不請辭恐引發黨政不分爭議，柯文哲表示，不希望說議會又罵東罵西，如果真的有確定，那就辭啊。

(中時 )