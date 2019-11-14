日本JR山手線為了進行新車站「高輪Gateway」的軌道轉換工程，將從16日首班車起停駛大崎車站到上野車站區間，占山手線約1/3區間，這是山手線自JR開業以來首度因工程停駛。

日本放送協會（NHK）報導，山手線新增的高輪Gateway車站（直譯高輪入口車站）預計明年春天啟用，JR東日本公司將從15日末班車收班後進行大規模軌道轉換工程，大崎車站經過東京車站到上野車站區間，預計將從16日首班車起停駛到日本時間當天下午4時止。

高輪Gateway車站位於品川車站到田町車站間，這次停駛區間包括大崎車站、品川車站、田町車站、濱松町車站、新橋車站、有樂町車站、東京車站、神田車站、秋葉原車站、御徒町車站及上野車站，占目前總共29站（明年春天增至30站）的約1/3。

受影響的路線除了山手線，JR京濱東北線的品川車站到田町站區間也會停駛，預計要到17日首班車才會恢復正常。

這段時間赴日本東京地區旅遊的民眾，可預先安排16日替代路線。

JR東日本公司在這段時間將增開JR上野東京線及JR埼京線車班，東京地下鐵、都營地下鐵、臨海線、東急線及京急線都將實施轉運措施。

JR東日本公司表示，由於這次工程規模大且相當複雜，不得不採取停駛措施，希望搭車民眾可先上官網等確認列車行駛狀況。

(中央社)