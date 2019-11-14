立法院經濟委員會今天審查公平會預算，會中有立委認為公平會截至今年8月底前未繳納罰鍰有6548萬元，其中104年前應收罰鍰為4535萬元，認為公平會應積極追討；公平會官員回答，截至昨天為止，未收到的罰鍰為4千餘萬，僅佔全數罰鍰的0.3％，也已分別取得債權、移送行政執行署執行中。
立委徐永明表示，109年公平會預算評估報告指出，截至今年8月底未繳納罰鍰有6548萬元，其中屬104年度以前應收罰鍰達4535萬元，比率達69.26％，顯示仍有比例偏高且積欠多年的罰鍰未繳納，公平會應積極追繳，提案凍結預算。
對此，公平會官員回答，截至昨天為止未收到的罰鍰為4千多萬元，其中一半已經移送行政執行署、另一半則取得債權，每年定期檢視2次、視其有無財產可執行，直到10年期滿為止。
另外包括立委邱志偉、陳亭妃等人則提出主決議，也要求公平會應提出報告。
最後經討論後凍結「強化反托拉斯執法計畫」中「服務費用」的「專業服務費用」中的5％，公平會應提交檢討報告，經立法院經濟委員會同意後才能動支。
(中時 )
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