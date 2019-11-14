副總統參選人張善政（左）要吳敦義對外說明不分區名單，呼籲支持者分裂投票。（許家寧攝）

張善政與宋瑋莉高呼「韓進總統府，宋進立法院！」。（許家寧攝）

宋瑋莉呼籲明年下架民進黨雙蔡、總統蔡英文、立委蔡適應。（許家寧攝）

國民黨立委不分區名單引發爭議，副總統參選人張善政今早首站赴基隆與立委參選人宋瑋莉合體造勢，對於不分區名單，張善政說「很失望！」希望吳敦義主席對外解釋清楚，也呼籲支持者總統與政黨票切割，總統支持韓國瑜、下架民進黨！

國民黨副總統提名人張善政，今早抵達宋瑋莉競選總部，與韓國瑜基隆加油團長、前市長張通榮一起拉抬宋瑋莉聲勢，支持者穿上國旗T恤、手持小國旗將總部前擠得水洩不通，興奮高呼「副總統好！」、「韓進總統府，宋進立法院！」

張善政說，國政顧問團裡對於不分區名單表達失望，他個人也覺得不符合外界期待，強調韓國瑜若選不上總統，國會過半也沒有意義，最重要的是要下架小英，讓民進黨不要再執政，如果選民對這份名單失望，請把不分區政黨票和總統票切割。

他表示，可能吳主席還有其他原因，到現在還沒有對外解釋為什麼提出這份不分區名單，造成外界很多質疑，他呼籲吳主席找個機會，對外說明如何以主席的角度，怎樣考慮出這份名單，相信講清楚後，選民會比較釋懷，外界的疑慮也會降低。

張善政重申，2020下架小英是我們最重要的目標，支持韓國瑜讓這個非常糟糕的政府下台，呼籲支持者一定要在總統選票上反映出來，全場歡呼高喊韓國瑜一票！宋瑋莉一票！群眾裡有1人大喊「政黨票國民黨也要一票」！場面尷尬。

(中時 )