外交部領務局近來接獲多起國人因聽信有便宜或免費機票，可赴國外旅遊或打工機會，而將護照交予他人，實為詐騙護照案件。領務局副局長蔡幼文提醒國人妥善保管及合法使用護照，千萬不要將護照交給不熟識或是身分不明的人，以免護照被詐騙，甚至有可能被不法冒用，損及自身的權益。

蔡幼文指出，類似的護照詐騙案在民國105年及106年都是約30到40件，去年暴增到164件，今年1月到10月則是有140件。

蔡幼文表示，為加強打擊護照不法，105年1月1日修正實施的護照條例特別提高偽、變造護照及行使偽、變造護照的刑則為1年以上7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。並增訂買賣護照、冒用護照、以護照抵充債務及在國外犯本條例之罪的處罰規定。另對於10年內遺失護照2次以上之護照申請人，定有得要求申請人到場說明、延長處理期限及縮短其護照效期之規定。

蔡幼文同時呼籲，近來有多起國人在國外涉及走私毒品、黃金、外匯及電信詐騙等被逮捕案例，國人勿受利誘挺而走險，出國從事不法活動，成為犯罪集團在海外的犯罪工具。

(中時 )