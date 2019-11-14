麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠氣爆

六輕前日再傳工安意外，雲林縣府卻只接獲六輕一通簡訊告知，縣長張麗善13日宣布要依空氣汙染防制法裁罰六輕500萬元，對於六輕屢屢出包，地方卻有賣責無權，張麗善也再度向中央喊話盡快成立國家級防災中心。而環球科大資源管理所所長陳泰安更大嘆：「不如請大家自求多福，趕快去安太歲吧！」。

六輕工業區成立至今，儘管為雲林偏鄉麥寮創造業機會，但這座全球最大的單一石化工業區，卻屢因工安事故讓地方民眾寢食難安。今年4月的台化芳香烴三廠氣爆事件，幸運未傳人員傷亡，但六輕造成周邊居民財損，賠償問題迄今還無共識；10月又發生煉製廠4名工人受傷，本月12日的塑化煉製一廠一名工人遭燙傷。

對於六輕頻頻發生公安／工安事故，環球科大資源管理所所長、雲林縣生態保育協會理事長陳泰安觀察，政府與台塑經營階層對於六輕工安、員工健康、乃至於居民安全的態度輕忽，員工與居民面對不知何時會再發生的工安意外，「只有安太歲、自求多福一途」。

陳泰安表示，「社會學者貝克在其著作『風險社會』中強調：人類面臨著生存的風險，而這種風險正是由工業社會造就的。我們身處的社會，充斥著『組織化』不負責任的態度，尤其令人不安的是，風險製造者以風險的承受者為代價來保護自己的利益」。

用以上觀點看六輕頻頻出包的狀況，陳泰安提醒政府和台塑經營階層，是否太輕忽公共安全的重要性、是否輕忽勞工們的身體與健康了？

儘管六輕自設廠以來，投注極大心力於敦親睦鄰，希望成為居民的「好鄰居」，不過，無法讓人放心的工安，再加上每次傳出工安意外，六輕道歉、賠償、承諾改善的「標準化」作業程序，顯然，六輕與政府相關部門並未從每一次的工安意外中汲取經驗與教訓，自然也無法脫去居民眼中「歹厝邊」的刻板印象。

(中時電子報)