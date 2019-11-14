新北市衛生局今天上午與台灣早產兒基金會舉辦聯合記者會。（譚宇哲攝）

11月17日是世界早產兒日，新北市衛生局今天上午與台灣早產兒基金會舉辦聯合記者會，宣布7月起推動的早產兒納入「兩歲追蹤」全方位醫療關懷網路，追蹤率已近百分之百，並預告17日下午5時30分將在新月橋點亮「紫耀希望」紫色燈光，表達對掌心寶貝的支持與祈福。

早產兒是媽媽懷孕20周以上、未滿37周即出生的嬰兒，因器官尚未成熟、體重也未達標準，常伴隨嚴重併發症。

新北市副市長謝政達在記者會致詞時表示，掌心寶貝更需要政府的照顧，期望透過個案管理員深入家庭，及早引入早療體系，也呼籲大家響應11月17日世界早產兒日，當日全球各大城市亮起紫燈，歡迎民眾當天下午5時30分在新月橋，與台北、新竹、台中、台南、高雄及屏東市，同步點亮「紫耀希望」紫色燈光。

新北市衛生局長陳潤秋表示，今年7月開始與台灣早產兒基金會及19家新生兒照護醫療院所合作，將出生低於1500公克的早產兒納入「兩歲追蹤」醫療關懷網路，至今追蹤率已達近百分之百。

新北市早產兒個案管理計畫主持人暨早產兒基金會董事彭純芝說，台灣每10個新生兒就有1個是早產兒，新北市去年就有218位出生時低於1500公克的掌心寶貝，藉由此次與地方政府合作，希望拋磚引玉，未來有更多現是能加入計畫，共同守護下一代健康。

29歲的掌心寶貝媽媽官小姐說，雙胞胎寶貝在她懷孕31周時提早報到，出生時體重都不到1500公克，後來也陸續出現發展遲緩的狀況，所幸及早發現及早療育，已經漸入佳境，她說，早產不能選擇，但可以選擇跟寶寶一起勇敢面對。

(中時 )