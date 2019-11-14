性別平等教育大平台專案經理林均諺。（陳人齊）

台灣同志諮詢熱線協會秘書長蔡瀅芝。（陳人齊）

國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬，日前因提到「小三教肛交、小六學性高潮」引發喧然大波，性平教育團體今天召開記者會反擊，痛批韓陣營為了政治目的惡意挑起社會對立，不但抹煞台灣多年來在性平教育上的努力，更成為霸凌、歧視的幫兇。

勵馨基金會、台灣同志諮詢熱線協會、性別平等教育大平台等8個公民團體今天在立法院召開「性平教育才能阻止霸凌、政治惡意操弄撕裂台灣社會」記者會，呼籲政治人物發言時應充分查證，勿散播假消息成為霸凌、歧視的幫兇。

性別平等教育大平台專案經理林均諺表示，韓陣營先是散播「小三教肛交、小六學性高潮」的假訊息，日後又說沒有這樣的內容，根本是耍賴、裝死的行為，身為政治人物應對自己的言行負責，未經查證的謊言被戳破就該好好道歉。

林均諺呼籲，韓國瑜團隊應摸著良心，如果要爭取台灣社會的認同，那就拿出政策好好說服台灣選民，不要拿性別平等教育，以及一線教師的教育專業，還有同志孩子們當自己的政治籌碼。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長蔡瀅芝則指出，性平教育的假消息並不是最近才開始，多年前就有，政治人物藉由人們對性的恐慌來製造紛亂，讓性平教育成為政治鬥爭的工具，抹煞了台灣性平教育多年來的努力。

蔡瀅芝指出，就算「小三教肛交、小六學性高潮」聽起來很誇張，那請問台灣社會要何時開始教導小孩正確性觀念？但萬一學生上網自修，得到更多奇怪答案，那大人到底能不能誠實回答問題？家庭教育、學校教育準備好怎麼面對了嗎？

(中時 )