27歲駱姓男子騎機車送早餐去給國小6年級的小女網友，12歲少女跟他吐苦水：「不想上課」，駱男將她載到租住處，兩人發生性關係，少女母親得知怒告駱男，台中地院法官以雙方已和解，依姦淫幼女罪判駱男徒刑1年6月、緩刑4年，接受法治教育，仍可上訴。

判決書指出，駱男在2018年12月初在臉書社群網站認識就讀國小6年級的12歲少女，他在12月底一早7時30分，騎機車送早餐到學校給少女，少女告訴駱男她不想上課，駱男答應可帶她外出走走。

駱男載少女到他租住處，兩人發生性關係，少女母親得知後，怒告駱男，檢方依妨害性自主及略誘罪將他起訴。法官審理時，少女指稱，駱男並沒有暴力脅迫，是她不想上課，才主動上駱男機車，叫駱男載她離開學校， 而且駱男並沒有不讓她回家。

法官認定，駱男明知少女未滿12歲，與她發生性行為，對少女造成負面影響，考量雙方已和解，賠償損害，並斟酌少女與駱男發生性交行為是雙方交往情誼，並非違反少女意願，且犯後坦承犯行，依姦淫幼女罪判駱男徒刑1年6月、緩刑4年，接受法治教育4場；至於略誘部分，少女離家脫離家人實力支配及監督，是她自主意志，並非駱男引誘，而少女在駱男住處行動自由，未受限制，要回家並無困難，認定無罪。

(中時 )