高雄巿議會民進黨議員14日再針對觀光局主祕高美蘭不到議會備詢，要求高雄巿副巿長葉匡時表態，並搬出高雄巿長韓國瑜在議會答詢時曾說過「當然一定要來」的話追問，葉匡時則回應，他會鼓勵她來，但沒辦法脅迫她。

巿議員李雅慧、黃文益、林智鴻14日聯合質詢，問葉匡時如何看高美蘭不到議會備詢？是巿府協助迴避嗎？葉匡時答詢時強調，總質詢時間，各首長有備詢的義務，其他官員並沒有，雖然尊重當事人，但會鼓勵對方出席。

綠議員撥放韓國瑜答詢議長許崑源時曾說過「只要議會要調所有領高雄巿政府薪水，所有高雄巿政府所屬人員，當然一定要來」的影片，再問葉匡時，葉回答，既然巿長講過這句話，會把影帶給高主祕參考，希望她出席。

輪由巿議員何權峰、康裕成等人聯合質詢時，綠議員在議場放置韓國瑜夫人李佳芬與高美蘭的人型立牌，諷刺高不到議會，康裕成並公布高美蘭申報的財產，並質疑對方未依法申報配偶的財產，在議場當場檢舉，要求政風調查。

(中時 )