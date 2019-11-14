國民黨副總統參選人張善政14日上午赴基隆為立法委員參選人宋瑋莉站台，他現場指出，基隆是個非常好的地方，可是交通仍不夠方便，這幾年來執政的民進黨政府，根本沒有確實的為基隆在地權益想過。（吳康瑋攝）

國民黨副總統參選人張善政14日上午赴基隆為立法委員參選人宋瑋莉站台，他現場指出，基隆是個非常好的地方，可是交通仍不夠方便，這幾年來執政的民進黨政府，根本沒有確實的為基隆在地權益想過。（吳康瑋攝）

國民黨副總統參選人張善政14日上午赴基隆為立法委員參選人宋瑋莉站台，他現場指出，基隆是個非常好的地方，可是交通仍不夠方便，這幾年來執政的民進黨政府，根本沒有確實的為基隆在地權益想過。（吳康瑋攝）

國民黨副總統參選人張善政14日上午赴基隆為立法委員參選人宋瑋莉站台，他現場指出，基隆是個非常好的地方，可是交通仍不夠方便，這幾年來執政的民進黨政府，根本沒有確實的為基隆在地權益想過。（吳康瑋攝）

國民黨副總統參選人張善政14日上午赴基隆為立法委員參選人宋瑋莉站台，他現場指出，基隆是個非常好的地方，可是交通仍不夠方便，這幾年來執政的民進黨政府，根本沒有確實的為基隆在地權益想過。（吳康瑋攝）

國民黨副總統參選人張善政14日上午赴基隆為立法委員參選人宋瑋莉站台，他現場指出，基隆是個非常好的地方，可是交通仍不夠方便，這幾年來執政的民進黨政府，根本沒有確實的為基隆在地權益想過，他並表示，基隆的發展應該跟台北綁在一起，而未來勢必要將民進黨「小鼻子、小眼睛」的政策翻掉，改成具有前景的政策，基隆的未來才會發光發熱。現場氣氛熱絡，更有來賓對張善政開玩笑說他頭髮比韓國瑜多，他則幽默的回「韓國瑜說要找頭髮多的人，可沒有騙人」。

張善政現場談到蔡英文執政後，聲稱要花103億送給市民的禮物「基隆輕軌」，是不可能的任務，並以自己工程專業的角度指出，蔡英文將不斷跳票「基隆捷運」改成「基隆輕軌」，更聲稱要與台鐵共軌，這以技術面來說，是絕對不可能達到的，他大力呼籲蔡政府不要用專業的政治語言來糊弄基隆市民。

張善政接著指出，市長林右昌在黨主席摸頭後，便接受了捷運改成輕軌的決定，他覺得很遺憾，他強調，基隆市的發展應該長遠的來進行規劃，並要全面性的考慮各方案，包括台北都會區要如何與基隆銜接在一起。他說，民進黨政府以基隆的人口不夠、捷運拉起來不划算為藉口放棄「基隆捷運」，那是短視近利的政策，他建議政府要將基隆視為台北腹地的延伸，並將捷運銜接汐止、基隆河谷及瑞芳，打造北北基的共榮生活圈。

關於潛艦國造的部分，張善政釐清指出，其中「國造」兩個字是呼攏市民的，因為台灣根本沒有那個能力自行設計，並製造出潛水艇，而照著設計書做出來的空殼，裡面重要的系統卻無法重現，這根本無法稱之為「潛艦國造」。

宋瑋莉接著帶領現場高呼「韓國瑜！凍蒜！」後致詞說，曾有媒體詢問她，張善政作為韓國瑜的副手是否有加分作用，她答道「當然加分，怎麼可能不加分」。她並指出，時代一直在變遷，資訊社會的來臨，造就所有的生活習慣都與資訊程式、網絡有連結，而張善政更是科技、工程、財經專業人士，對於職場工作、日常生活等多元化的導向，更是無所不能，這樣的人才絕對可以為韓國瑜大大加分。

張善政最後感嘆的說，立法院真正需要的是像宋瑋莉這樣在地深耕許久，知道基隆真正需求的人才，在立法院配合、中央跟地方配合，基隆才會有前途，他現場呼籲市民，用手中珍貴的選票一起將中央及地方全部翻轉，「基隆明天會不一樣」。

(中時 )