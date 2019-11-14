環保署表示，今（14）日上午東北季風挾帶境外污染物逐漸影響臺灣空氣品質，馬祖10時達45微克／立方公尺，萬里PM10 達124微克/立方公尺，北部空氣品質為普通至橘色提醒等級。隨東北季風挾帶境外污染物南下影響，傍晚北部污染物濃度逐漸緩和，中南部於午後逐漸受到影響，多為橘色提醒等級。

至於南部內陸地區位於下風處風速較弱，不利空氣污染物隨風移出，未來1至2天細懸浮微粒濃度仍有可能偏高，又午後因光化作用使臭氧濃度上升，空氣品質將以「橘色提醒」等級為主；另，雲嘉南局部地區部分時段因風速較強可能引發揚塵現象，請留意空氣品質變化。

環保署指出，根據中央氣象局氣象預報，昨（13）日晚起東北季風增強持續至明（15）日，中國上海地區過去24小時細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約80-120微克／立方公尺，天津、山東一帶懸浮微粒（PM10） 小時濃度約300至400微克／立方公尺，此波東北季風挾帶境外污染物南下，於今（14）日上午影響我國空氣品質，北部地區PM2.5多為35至45微克／立方公尺，預估竹苗以北空品區白天空氣品質將介於「普通」至「橘色提醒」等級，午後空氣污染物隨東北季風往南移動，空氣品質將以「橘色提醒」等級為主。因地表風速較強，雲嘉南局部地區部分時段將引發地表揚塵現象。

環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊

(工商 )