香港局勢近日急劇升溫，特首林鄭月娥昨晚急召一眾司局長到禮賓府召開會議，據稱，緊急會議上曾商討實施宵禁令。對此，全國人大常委譚耀宗今表示，若實施宵禁需要大量警力執法，目前警方沒有足夠人手執行宵禁。他更指示威者不守法，過去不少遊行、集會遭警方發出反對通知書，示威者仍參與，質疑宵禁是否有能力做到。

譚耀宗今早出席電台節目時形容，香港過去數天的情況非常嚴竣，交通堵塞和堵路令上班族無法如常上下班。被問到有傳政府昨天急商討實施宵禁，譚耀宗說不知道昨天緊急會議的內容，但認為實施宵禁需有大量警力執法，惟當前警力不足夠，加上不守法示威者也不會遵守宵禁，形容「（宵禁）看不到有能力做到。」

譚耀宗重申，任何能夠「止暴制亂」的方法都會支持，但前題是要有效。若在部分地區實施宵禁，譚耀宗認為政府向法庭申請禁制令便可。

至於是否出動解放軍清路障或平亂？譚耀宗指出，處理目前的交通堵塞問題，出動駐軍也未必能夠配合，若出動駐軍，需要作出很大準備，包括避免引起不必要誤會、避免反對人士藉此挑起其他問題等。

譚耀宗稱，目前已有很多熱心市民協助清理路障，政府應動員市民和出動公務員清理。譚耀宗又認為，警方在部分行動上應更主動，例如派員駐守開放式港鐵站、控制天橋等制高位，阻止示威者扔擲雜物。

有傳國務院港澳辦主任張曉明本周五（15日）來港擔任四中全會宣講會主講，詳細解讀四中全會的內容及精神，不過行程突然取消。譚耀宗認為，張曉明取消行程或與香港近日情況有問題，當前環境下，大家都忙於處理目前情況，政府和社會也要專注處理「暴亂」問題。相信之後會在再作安排。

(中時 )