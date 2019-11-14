美國「香港人權與民主法案」參院版主要提案人盧比歐，今天協同參院外委會主席里契，與參院多數黨領袖麥康奈會面談法案進度。盧比歐會後表示，這項法案有「非常重大進展」，並相信法案在今年底前就能通過。

美國參眾兩院6月分別推出「香港人權與民主法案」，授權美國行政部門每年點名、制裁侵犯香港人權人士，並盼協助捍衛香港自治權。兩院外交委員會9月25日相繼無異議通過各自法案版本，眾議院並在10月16日以口頭表決方式，全院無異議通過眾院版。

由於參院版法案遲未被排進參院全體表決議程，盧比歐（Marco Rubio）及法案共同提案人里契（Jim Risch）今天傍晚與負責參院表決議程的麥康奈（Mitch McConnell）會面，討論如何能讓法案進度向前。

會面結束不久，盧比歐推文表示：「今天對於推動參院通過『香港人權與民主法案』一事，做出非常重大進展。」

盧比歐事後告訴場外記者，他預期參院相當快就會有動作，並相信法案在今年底前就能通過。他表示，參院無論如何最終都須有所作為，不論是以「一致同意」（unanimous consent）方式通過法案，或是在院會花時間處理，總之「現在是行動的時候」。

外界普遍猜測，麥康奈刻意拖延參院版「香港人權與民主法案」表決，是為了避免在美中雙方針對「第一階段」貿易協議進行最後細節處理時，引起北京不悅。不過，香港近期暴力升級事件頻傳，加上美國跨黨派議員不斷施壓，麥康奈立場似乎有鬆動跡象。

彭博報導，麥康奈昨日在參院批評，北京「對掌控有永不滿足的渴望」導致香港自治受到損害，示威運動也受到壓迫。麥康奈強調，他會與致力推動立法以對中國施壓的參議員合作，努力為香港找出一個「強而有力並在程序上可行的解決方案」。

根據美國立法規定，待參議院全院表決通過「香港人權與民主法案」後，參眾兩院還須協調出一致版本，法案才會送交美國總統川普簽署後生效。

(中央社)