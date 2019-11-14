「每個人都可能是病友，爭取病友的權益就是爭取自己的權益！」
「白包一天吃三次，紅包發燒時再吃。」十幾年前，看完病，醫師只會給幾包藥叫病人回去照三餐吃，裡面到底包什麼藥？藥多或少了？病人也不知道。楊志良說，現在台灣的「藥袋」上詳細記載各種藥的學名、商品名，主治項目和副作用等寫得一清二楚，藥袋資訊揭露度高居世界第一，連歐美先進國都自歎弗如，但這是二十年來包括病友團體、醫改會和專家們努力爭取，以及衛生主管機關幫忙協調，和醫藥界諒解與讓步的成果。
楊志良說，醫療、健保整個體系本來都是為了病友的健康，但過去病人沒有知的權利、沒有選擇的權利、沒有參與決定治療的權利。醫師不告訴病人吃的是什麼藥，病歷記載的是病人的病史，但是醫師卻不給病人完整的病歷，甚至連收據明細都要不到。
「病友的權益需要自己爭取！」楊志良說，每個病友團體因為疾病不同，需求也不同，透過單一團體的力量，難以形成有利的發聲管道，臺灣病友聯盟把如散沙般的個別病友團體的力量做結合，成立三年來，讓病友團體能參與到與自己治療息息相關的健保政策擬定、新藥是否納入健保的共同擬定會議，病友權益大躍進之際，現在病人自主權益法通過，末期病人等五種臨床條件的病友，可享有知情、選擇和決定的自主權利，在特殊臨床條件下，可拒絕維持生命治療和人工營養及流體餵養的權利。
TAPO未來還有更多需要努力，需要您一起參與
「可以決定健保政策的『健保會』納入病友團體成為該會委員，決定新藥是否可以納入健保的『全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬定會議』，病友代表也能列席參與，」臺灣病友聯盟理事長楊志良說，臺灣病友聯盟(TAPO)成立三週年來，國內病友權益大躍進，未來還要集合會員和病友團體好友們一起，繼續為病友爭取更多的權益。
不知道就沒份？ 病友們一定要知道有這些補助讓治療更有助力
「有一天和爸爸公司的人資姊姊吃飯聊天，她提到有一個勞保的失能給付應該可以申請，沒想到一算之下，爸爸拿到六十幾萬的失能給付！」
羅佩琪的父親在越南中風，在海外就醫，還要透過國際醫療運送回台灣，加上在台灣住院等費用，就超過兩百萬，其中海外救助險支付120萬，加上健保核退海外就醫的16萬等費用，還有數十萬元的支出，對家庭造成很大的壓力，爸爸領回60幾萬失能給付，才解了家庭財務燃眉之急。
「病後人生︱一站式服務網」協助病友醫療路上獲得有力補助和支援
在父親中風後成立「病後人生︱一站式服務網」的羅佩琪說，勞保費是我們每個月繳錢，是一種保險，失能獲得給付明明是「權利與義務」的關係，但居然是「不知道就沒份」！她才在2012年成立這個網站，用自身的經驗，幫助其他病友和家屬們度過生病後的每個階段可能面對到的問題，和能獲得的補助及支援，至今有420萬人次瀏覽。
別讓你的權益睡著了
羅佩琪的網站清楚羅列病患在每個時期可申請到的費用，提醒病友不要忽略自己的福利：
1.剛生病時可向勞工局申請「勞保傷病給付」
2.確定病名時可向健保署申請「重大傷病卡」
3.家庭重要經濟支柱傷病住院可向社會局「申請急難救助金」
4.有子女正在上學的家長一方領到重大傷病卡可向教育部申請「學產基金」
病友參與 能讓治療預後更好、降低醫糾及醫療支出
「醫病共享決策，讓病友參與治療的選擇，其實不僅可以降低醫療糾紛，病人治療的預後更好，甚至還可以減少醫療糾紛！」中華民國腹膜透析腎友協會吳鴻來理事長說，過去因為醫療知識的不對等，醫師治療習慣以下指令的模式，病友們像「植物」病人，治療和後續照顧全交給醫師和護理人員，一出事，當然會覺得都是治療出問題。
「病人喜歡逛醫院、病人喜歡看網路謠言....」吳鴻來承認很多病友有錯誤的就醫行為，當政府力推分級醫療時，民眾還是習慣到大醫院看病，但她認為，這其實是政府對民眾就醫教育不夠，很多人都是遵循上一代的就醫模式，如果政府能讓民眾從小有正確就醫行為的養成教育，才能幫助分級醫療的推行。
病人為自己的健康負責 預後更好、醫糾更低
吳鴻來說，讓病友充分了解自己的疾病、處置和用藥等資訊，了解治療中和日常生活的環節都會影響到自己，從選擇藥物，到選擇療法，讓病友一起參與。讓病人了解處置的步驟，任何治療小失誤，病友自己就能提醒。研究證實，病友參與可以讓預後更好，也可以減少健保經費支出。
而根據醫改會的調查也顯示，當病友自己參與醫療或藥物的選擇，充分了解醫療的不可確定性，為自己的選擇負責，醫療糾紛也會降低，是「多贏」的局面。
(中時電子報)
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