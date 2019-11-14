北市蘇姓保母幫2個月大男嬰洗澡時，不慎燙傷男嬰背部、腿部等處，至今走路仍一跛一跛，士林地院審結，依照業務過失致死罪，判處有期徒刑9月，家屬到庭聆判，得知結果後說：「太輕了，如果能復原願意關10年，一定上訴。」

陳姓夫妻去年2月透過月子中心介紹，將滿月的男嬰交給幼保科系畢業的蘇姓保母照顧，1個月後，保母將男嬰抱在洗手台清洗臀部時，沒有注意水龍頭的水溫，竟將男嬰浸泡在高溫熱水，導致腿部、腳掌有大面積2到3度灼傷，至今仍無法正常走路。

陳父今天聆判後表示，過去1年8個月，每晚都要復健，每天睡眠時間不超過2小時，白天還要帶著小孩走遍各大醫院，至今沒有醫生願意說，小孩受傷的腿能與復原到與另外一隻沒受傷的腿相同。對於判決結果，他表示一定會上訴。

判決指出，依男嬰的醫院鑑定報告，燙傷部位並非永久喪失功能，未達重傷程度，但保母所犯的過失程度很高，連一般的新手父母都知道要先試水溫，保母怎麼可能不知道，考量業務過失傷害新舊法量刑，依舊法業務過失傷害罪，判處有期徒刑9月，可上訴。

(中時 )