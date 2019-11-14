國民黨總統參選人韓國瑜因一句蔡賴配是「武大郎跟潘金蓮蓋棉被」的說法，遭外界抨擊性別歧視，對此，韓國瑜昨天接受專訪，在民進黨台北市議員王世堅的建議下，韓表示用武大郎跟潘金蓮只是形容蔡賴兩人不合，若外界認為真得不妥，他願意把話收回。

韓國瑜日前接受中天新聞深喉嚨專訪時，對於「蔡賴配」議題？韓國瑜認為，就是「武大郎跟潘金蓮蓋棉被，頭齊腳不齊」，他覺得蔡賴配只是政治考量，他不覺得前行政院長賴清德初選之後有服氣。韓國瑜也說，他不接受賴清德的意識形態，但他相信賴清德的人格還是個君子。

沒想到，韓國瑜此言一出，引發外界抨擊有性別歧視之嫌，不僅總統蔡英文直言低俗，民進黨高市議會黨團與立委劉世芳更召開記者會，痛批韓的說法歧視女性，並高喊口號「史上最變態韓國瑜」、「教壞囝仔大小」。

對此，韓國瑜昨受政論節目「新聞面對面」訪問，王世堅直指，用「潘金蓮、武大郎」的不雅言語來抨擊蔡賴配，的確有不妥之處，王希望韓國瑜收回這言論，並向蔡英文和賴清德道歉。韓國瑜也表示，他用武大郎跟潘金蓮，只是在形容蔡賴兩個人心不合，如果王世堅認為不妥，大家認為用詞不雅，他願意把話收回。

(中時電子報)