台東市更生路機車行牆面立起一幅韓國瑜超大看板，由不願透露姓名的鋼鐵韓粉自掏腰包設置，台東知名含粉辰如早餐店老闆娘郭玉玲也到場聲援，堅定的說2020大選韓國瑜必勝。

這幅巨幅看板長12公尺寬8公尺，就豎立在市區更生路上，往來民眾都可看見，相當醒目，上方則有韓國瑜肖像，搭配其常掛在嘴邊的「台灣安全、人民有錢」、「富足台灣、幸福台東」，氣勢磅礡。

郭玉玲表示，這幅巨幅看板是1位台東不願意曝光的庶民韓粉所出資製作，希望藉由這幅看板來振奮人心，將韓國瑜的士氣在帶起來，相信韓國瑜的選情，會如同幅看板後冉冉上升的朝陽般漸入佳境。

是否擔心韓國瑜民調落後，郭玉玲強調，不會擔心！光看見造勢現場有這麼多挺韓的民眾，只要這些民眾不跑票，絕對足夠勝選，不要相信一些媒體的抹黑，要全力支持韓國瑜，2020勝選進總統府，為我們民眾來努力。

另外，也有從高雄來的民眾也前來支持，2人舉著旗幟揮舞直說，看見這幅看板令人振奮，希望韓國瑜能夠當選救台灣！救中華民國，下架民進黨蔡英文所執政的政府。

(中時 )