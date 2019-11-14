韓國瑜說明競選LOGO主視覺。（黃世麒攝）

韓國瑜競選LOGO主視覺。（黃世麒攝）

國民黨總統參選人韓國瑜14日公布競選LOGO主視覺，以「藍天再現，台灣UP」為主題，用代表國旗的藍、白、紅3色，配上台灣及「穿雲劍」圖樣，勾勒出代表向上的「UP」字樣。

韓國瑜在會中還跟競選總部發言人葉元之、何庭歡要了競選帽來戴，自嘲說「我戴帽子比較好看」。

(中時 )