韓國瑜發布主視覺 主打藍天再現 12:552019/11/14 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜（左）跟競選總部發言人葉元之（右）、何庭歡（中）要了競選帽來戴，自嘲說「我戴帽子比較好看」。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜說明競選LOGO主視覺。（黃世麒攝） 韓國瑜競選LOGO主視覺。（黃世麒攝） 國民黨總統參選人韓國瑜14日公布競選LOGO主視覺，以「藍天再現，台灣UP」為主題，用代表國旗的藍、白、紅3色，配上台灣及「穿雲劍」圖樣，勾勒出代表向上的「UP」字樣。 韓國瑜在會中還跟競選總部發言人葉元之、何庭歡要了競選帽來戴，自嘲說「我戴帽子比較好看」。 (中時 ) #台灣 #競選 #代表 #韓國瑜 #視覺 也許您會感興趣 推薦閱讀 不擔心民調低？ 韓國瑜笑回... 00:152019/11/10 政治 總統大選首例！韓國瑜全國競總竟設在這？ 10:082019/11/10 政治 高市競總授證 韓：高雄8席立委全上 將轟動全台 15:362019/11/10 政治 韓國瑜高市競總授證 許崑源：下個月民調贏5％ 16:562019/11/10 政治 韓國瑜豪宅案 林俊憲：透過民代施壓違法貸款 11:372019/11/11 政治 韓國瑜提副手 盧秀燕：張善政是加分的人選！ 12:092019/11/11 政治 五顆核彈將引爆？韓國瑜拚勝出得靠... 09:272019/11/12 政治 「墅民」炒房 綠委：韓國瑜應出面說清楚 12:312019/11/13 政治 謝震武曾狂批 韓國瑜上他節目竟說... 22:422019/11/13 政治 呼應王世堅 韓為這句失言向蔡賴道歉 11:542019/11/14 政治 政治熱門新聞 藍不分區名單被公幹 青壯派徹夜靜坐抗議！網點名這4人最該滾 - 政治 進不分區引全黨基層反彈！他終於說話了 - 政治 吳往後？國民黨明開臨時中常會調不分區 - 政治 羅智強面諫不分區 吳敦義竟爆走開嗆：你了解嗎？ - 政治 車宜靜到底是誰？連藍營都不熟... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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