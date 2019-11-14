由於民眾黨不分區名單把「郭家軍」高虹安列入，外界認為民眾黨與鴻海創辦人郭台銘是否有合作機或換郭資源，身兼黨主席的台北市長柯文哲14日指出，用人都是看重功能，他強調，到現在為止沒有去跟郭台銘要什麼錢，「我們最驕傲的是不分區立委都不用花錢。」

民眾黨不分區名單傳出首位是北市勞動局長賴香伶，高虹安排第3，北市府顧問蔡壁如第5，「學姐」、市府副發言人黃瀞瑩排第9或11。

外界認為把「郭家軍」列入名單中，應該是民眾黨和郭有合作機會或換郭資源，柯文哲表示，用人都是看重功能，保持一種態度，相信自己講的話，所以開放政府、公開透明、全民參與，海選就是向天下徵才，這樣講對兩黨不好意思，我們最驕傲的是不分區立委都不用花錢。

柯文哲說，到現在為止沒有去跟郭台銘要什麼錢，從2014到2018一路來，慢慢我們已經開始會用一種比較不花錢的選舉。

此外，傳出「郭家軍」劉宥彤和蔡沁瑜傳列親民黨不分區安全名單，外界好奇郭台銘會不會是兩邊押寶，將造成和民眾黨相爭政黨票，限縮民眾黨安全名單至4人。柯文哲說，這生意人嘛，他是守信用的人，答應人家就照做，後面有出現什麼變化就算了，咬緊牙關撐過去。

柯文哲認為，郭台銘沒有不守信，只是不曉得後面還有這一招，這也不要他來講，反正每天晚上call in節目都會討論，很多事情他到覺得不用事先揣測、批評，真的發生再講。

(中時 )