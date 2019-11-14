國民黨主席吳敦義今(14)日上午至中央黨部門口，探視徹夜靜坐的市議員羅智強等人。對於黨籍議員的訴求，吳敦義表示，不分區立委有先後次序，無法做到每個人都滿意，要每個人都滿意是不可能的事；他並強調，自己擔任黨主席不是享受，既然承擔這個工作，就一定要竭智盡忠。

吳敦義上午九時許至中央黨部門口探視靜坐的市議員羅智強、游淑慧等人。主席表示，每個人的立場有些不同，他都不反對，但希望議員們不要在冷天於戶外靜坐，應保重身體。

羅智強對吳敦義在行政院長時的政績表示敬佩與肯定，他說明，站出來的一半原因是不分區名單外界有不少批評聲浪，另一半則是不捨主席，主席排在不分區第10名，外界解讀是國民黨認輸，自認不分區無法過半。但主席不該做一個陽春立委，期待主席排在不分區第15名進入立院，代表國民黨過半，屆時角逐院長，他一定全力支持。

對於議員的訴求，吳敦義回應，昨日中常會已通過不分區名單，如今不可能調整。吳敦義強調，過去王金平前院長每次不分區都排第一，也有人如此建議，但他則嚴詞拒絕，並認為不分區1至6名應該請專業的人擔任。他先前已表明自己會在第7至9名，本來準備排第8名，包括黨主席與副主席，但外界觀感是只能有一人，這也都做到了。

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