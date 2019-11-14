民進黨立委劉世芳、郭國文、賴瑞隆今日於立法院民進黨團辦公室召開記者會。劉世芳指出，昨日國民黨提出的不分區立委名單，有不少人主張和統、武統。劉世芳質疑，難道這是國民黨的核心價值？劉世芳呼籲，國民黨應出面說明。

劉世芳指出，近日香港警方進入大學，在校園鎮壓示威者，也傳出港警性侵示威者等離譜情事。可見一國兩制的做法在香港已經不可能繼續下去。

賴瑞隆說，國民黨所提出的不分區立委名單，排在第一名的前警大教授葉毓蘭，10月2日當天在臉書發文表示，在香港見過抗議反送中學生，親眼見證他們宛如暴徒般的行為。賴瑞隆說，如果不是為了自由抗爭，手無寸鐵的學生怎麼會去對抗政府。賴瑞隆也批評，葉毓蘭的思維已和港府一致。

賴瑞隆說，國民黨不分區排名第八的前立委邱毅，甚至在微博發文恭賀新中國70歲生日，並表示儘管留在台灣，為祖國統一繼續奮鬥。賴瑞隆不解，國民黨怎麼會把邱毅放在不分區立委安全名單內。賴瑞隆指出，萬一將來邱毅進入立法院到國防委員會，到時候台灣的國防安全將令人憂心。

郭國文表示，現階段的香港幾乎等同於內戰狀態，一國兩制早已煙消灰滅，朝向一國一制發展，但邱毅還在強調一國兩制。郭國文說，國民黨的不分區名單，根本是新黨化、武統化。郭國文說，國民黨提名這些人當不分區，是要宣示武統是國民黨未來的主流路線嗎。

劉世芳表示，國民黨不分區立委排第四名的吳斯懷，是中華民國退役中將，但卻跑到對岸和中共一搭一唱。劉世芳說，吳斯懷跑去中國唱誦中國的黨歌和國歌，這樣的軍人還有軍魂嗎？劉世芳說，很多眷村的中華民國派軍人，私下都對此表達憤怒，也認為吳斯懷不足以代表退役軍人。

劉世芳認為，從國民黨提名葉毓蘭、吳斯懷、邱毅，讓人不禁懷疑背後是不是有其他力量在下指導棋。劉世芳質疑，國民黨不分區立委名單，恐有受到來自境外的影響介入。劉世芳呼籲，選民眼睛要睜大，在這場台灣關鍵的民主選舉中，千萬不要選錯邊、投錯票。

(中時 )