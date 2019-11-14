日籍遊客山下等（左）7月時至玉井公所請求協助叫車採果，公所同仁張淑敏以翻譯軟體與他溝通。（玉井公所提供／劉秀芬台南傳真）

日籍遊客山下等（左）7月時至玉井公所請求協助叫車採果。（玉井公所提供／劉秀芬台南傳真）

日籍遊客山下等7月時至玉井公所請求協助叫車採果，11月13日寄來一箱回禮與感謝信。（劉秀芬攝）

今年7月底到台南玉井旅遊的日本遊客松下等，請公所協助叫計程車到果園體驗採芒果，13日竟寄來一箱可愛的小禮物，還附上一封信，感謝公所同仁的協助，並說「下次也想把妻子帶來」。玉井區區長陳新澈表示，松下先生的感謝信與禮物帶給公所同仁很大的鼓勵，公所也將回信邀松下先生再到玉井旅遊。

每到夏季芒果盛產季節，中外遊客湧入玉井買芒果、吃芒果冰、體驗採果，其中到公所尋求服務的遊客，以日籍、港澳遊客居多，除了詢問景點、借廁所、問路、採購寄送，也有人請公所員工幫忙叫計程車前往採果、用餐，最遠還有遊客坐計程車到楠西果農之家。

玉井公所員工張淑敏表示，當天松下先生中午時到公所服務台詢問，可否幫忙叫車載他去「小崇芒果園」體驗採果，她立即幫忙聯絡，並且以Google翻譯軟體與山下先生溝通路程、車資等問題，松下先生也如願到果園體驗採果。

玉井區公所表示，服務不分國界，近年來常有日籍遊客拿著旅遊雜誌到公所問路，不管是哪一國旅客，同仁都竭誠協助，多語言櫃台提供多樣服務，例如日客也常詢問芒果如何宅配，公所則會轉介至玉井農會。

陳新澈說，山下先生真的很有心，事隔多月還寄來可愛的小禮物，全都是日本品牌「Kewpie」圖案的小東西，有環保袋、包鮮盒、小飾品、小提袋、夾子、便條紙，真的是禮輕情意重，公所同事看了紛紛搶著索取。陳新澈也請同仁回信，邀山下先生下次帶著太太來玩，讓公所招待吃芒果冰。

(中時 )