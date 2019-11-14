Austin Rivers wanted the refs to give his dad a tech 🤣 pic.twitter.com/zKRHXf2PYQ — Bleacher Report (@BleacherReport) November 14, 2019

就算場上不講任何父子情面，火箭後衛小瑞弗斯這次也做太絕了！火箭跟快艇14日激戰到最後1分31秒，快艇總教練瑞弗斯站在場邊怒斥裁判，沒想到他的兒子小瑞弗斯竟在一旁比出技術犯規手勢，要求裁判趕緊把自己老爸驅逐出場。

火箭此役靠哈登狂轟47分，終場102比93擊沉快艇，悄悄拿下5連勝，不過整個場子都被小瑞弗斯搶光畫面，因為他竟在自己老爸怒罵裁判之際，要求裁判把瑞弗斯驅逐出場，結果裁判還真的乖乖聽話，馬上補了一個T驅逐瑞弗斯。

看到自己老爸終於被驅逐，瑞弗斯一邊要求全場地主球迷歡送自己老爸，一邊做出打電話手勢，似乎在告訴老爸，一切等到賽後再作解釋，畢竟當年他也曾在快艇待過4季，直到去年夏天才被快艇交易到巫師，隨後轉到火箭繼續打球。

其實不僅瑞弗斯帶著相當複雜情緒面對前東家與自己老爸，快艇後衛貝弗利更是面對昔日東家火箭毫不手軟，不僅首節就製造韋斯布魯克4犯，更一路用小動作死盯哈登，可惜裁判相當明察秋毫，讓他末節很快就吞第6犯提前退場。

火箭除了哈登繼續展現得分爆發力，韋斯布魯克也拿17分，卡培拉雖有12分、20籃板，卻在末節被對方K頭，目前還不確定是否腦震盪；快艇則以里歐納德26分、12籃板及7助攻表現較佳，他也難得打了41分，看來明天輪休定了。

(中時電子報)