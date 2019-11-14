國民黨副總統參選人張善政今天表示，國民黨不分區立委名單讓國政顧問團「感到失望」，他對顧問團成員表示，總統選舉和不分區立委名單切割，「政黨票可考慮投給台灣民眾黨」。對此，總統參選人韓國瑜表示，張善政是無黨籍，對政黨政治運作未必熟悉，他會再跟張溝通，到時候再給外界完整說法。

張善政今日接受《羅友志嗆新聞》訪問表示，團隊不應因不分區名單而受影響，他當然期待國會能過半，施政效率才會好，但最優先的還是讓韓國瑜能夠當選；他更脫口表示「民眾政黨票還有民眾黨可以投，只要別投民進黨就好」。被追問可投民眾黨的言論是否為向郭台銘與柯文哲示好時，張善政否認，表示，「這是在嗆聲民進黨，再怎樣也不會投你的票，民進黨過去4年讓大家失望透頂，這次再怎麼樣千萬不要再投給民進黨，這是重點」。

據《中央社》報導，韓國瑜上午在國民黨中央公布競選主視覺為「藍天再現，台灣UP」，並在會後接受媒體聯訪。

有關黨內對不分區名單有意見，韓國瑜說，他不認識名單中的每一人，但國民黨台南市黨部主委謝龍介很有guts、現任不分區立委曾銘宗在立院表現有目共睹、警大退休教授葉毓蘭長期關心警界、前立委鄭麗文口條和邏輯清楚，都是不分區中的亮點。

不過，張善政上午接受廣播專訪時表示，總統選舉應與不分區立委切割，對此，韓國瑜認為，他還沒跟張善政見面，張是無黨籍，對政黨政治運作未必熟悉，也沒有涉入政黨政治太深，他會再跟張溝通，屆時會給外界完整說法。

(中時電子報)