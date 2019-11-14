農委會向虎尾鎮農會花生契作農說明，政府今年底前不會進口花生。（許素惠攝）

農委會官員當面向虎尾鎮農會花生契作農說明政府今年底前不會進口花生。（許素惠攝）

今年落花生歉收，加上沾土比例高，間接影響盤商收購意願，立委蘇治芬籲請業者進場收購，與農民共創雙利，她上午也要求農委會近日和業者召開緊急協調會，就收購儲存與加工等問題大力協助克服，至於外傳政府要進口花生，農糧署長胡忠一強調，完全子虛烏有，提醒農民不要受騙。

蘇治芬邀請農糧署官員當面向花生農說清楚、講明白，胡忠一說，花生配額數量為5235公噸，配額內關稅25％，配額外關稅帶殼花生42元／公斤、去殼花生64元／公斤、花生油338％，但被限制在明年1-5、8-10月才能進口，而蘇委員已要求將進口時間調整為2-9月，避開國內產期。

胡忠一和蘇治芬也大讚虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠照顧農民，力推花生契作已經廣達150多公頃，讓農民不必受盤商剝削，是最優質的總幹事，足堪模範。而種植花生面積很廣的褒忠鄉長陳建名也一起關心農民。

黃鈺惠表示，她原本預計今年要增加到200公頃，但有的農民改種高麗菜及大蒜，所以還是維持150元，明年預計要推到230公頃。

蘇治芬指出，每逢大蒜、高麗菜、花生等農作物採收期，進口、價跌等流言四起，全是有心人放的假消息，目的就是要欺負農民、欺騙社會，非常可惡，農民千萬不要上當。

蘇治芬強調，去年花生品質好價格高，農民和業者都雙贏，目前盤商觀望主要因今年歉收，沾土率高、品質稍受影響，希望業者能共度難關進場收購，和農民共創雙利，她也會要求農糧署邀集業者召開緊急協商會議，就收購後的儲藏及加工問題給予大力協助。

胡忠一說，這這兩天就會找業者會商，而根據「農產品市場交易法」、「糧食管理產法」等相關規定，農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益；故意散播影響農產品及市場糧食交易價格或主管機關執行糧食產銷、收購公糧計畫之謠言或不實訊息，可處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰；其領有許可證者，並廢止許可證。

(中時 )