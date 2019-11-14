今年落花生歉收，加上沾土比例高，間接影響盤商收購意願，立委蘇治芬籲請業者進場收購，與農民共創雙利，她上午也要求農委會近日和業者召開緊急協調會，就收購儲存與加工等問題大力協助克服，至於外傳政府要進口花生，農糧署長胡忠一強調，完全子虛烏有，提醒農民不要受騙。
蘇治芬邀請農糧署官員當面向花生農說清楚、講明白，胡忠一說，花生配額數量為5235公噸，配額內關稅25％，配額外關稅帶殼花生42元／公斤、去殼花生64元／公斤、花生油338％，但被限制在明年1-5、8-10月才能進口，而蘇委員已要求將進口時間調整為2-9月，避開國內產期。
胡忠一和蘇治芬也大讚虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠照顧農民，力推花生契作已經廣達150多公頃，讓農民不必受盤商剝削，是最優質的總幹事，足堪模範。而種植花生面積很廣的褒忠鄉長陳建名也一起關心農民。
黃鈺惠表示，她原本預計今年要增加到200公頃，但有的農民改種高麗菜及大蒜，所以還是維持150元，明年預計要推到230公頃。
蘇治芬指出，每逢大蒜、高麗菜、花生等農作物採收期，進口、價跌等流言四起，全是有心人放的假消息，目的就是要欺負農民、欺騙社會，非常可惡，農民千萬不要上當。
蘇治芬強調，去年花生品質好價格高，農民和業者都雙贏，目前盤商觀望主要因今年歉收，沾土率高、品質稍受影響，希望業者能共度難關進場收購，和農民共創雙利，她也會要求農糧署邀集業者召開緊急協商會議，就收購後的儲藏及加工問題給予大力協助。
胡忠一說，這這兩天就會找業者會商，而根據「農產品市場交易法」、「糧食管理產法」等相關規定，農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益；故意散播影響農產品及市場糧食交易價格或主管機關執行糧食產銷、收購公糧計畫之謠言或不實訊息，可處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰；其領有許可證者，並廢止許可證。
(中時 )
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