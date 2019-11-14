新北市中和國小附設幼兒園昨（13）日結合主題教學課程「有你真好」，特別邀請經過狗醫生協會認證通過的狗醫生-魯蛋到幼兒園跟特教班的寶貝們互動。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和國小附設幼兒園昨（13）日結合主題教學課程「有你真好」，特別邀請經過狗醫生協會認證通過的狗醫生-魯蛋到幼兒園跟特教班的寶貝們互動。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和國小附設幼兒園昨（13）日結合主題教學課程「有你真好」，特別邀請經過狗醫生協會認證通過的狗醫生-魯蛋到幼兒園跟特教班的寶貝們互動，藉此讓特殊寶貝們知道，除了親愛的家人、朋友之外，狗不僅是人類最好的朋友，也能是最有耐心、最樂意陪伴的傾聽者。

幼兒園主任周芷昀說，狗醫生通過專業課程訓練及認證，穩定性高，還有飼主從旁協助孩子與狗醫生的互動，讓寶貝們可以藉由跟「狗醫生」互動的過程，透過觸摸及梳毛增加不同的觸覺感受，另透過和狗醫生玩套圈圈、餵食、散步給予寶貝們不同的陪伴和互動體驗。狗醫生耐心的陪伴給予孩子關懷溫暖的感覺，可以更觸及心靈深處。

有情緒障礙的幼生妮妮，平常在教室很容易因生理需求未被滿足或學習時間過久而發脾氣，今天剛開始跟狗醫生接觸時，因為是新奇的經驗，妮妮的情緒非常穩定且配合。但到了活動中段，妮妮開始出現大喊大叫及躺在地板上大哭的行為，這時，老師牽著妮妮的手帶她靠近狗醫生，妮妮高漲的情緒瞬間緩和下來且自然的往狗醫生的身上趴著，狗醫生似乎給了妮妮安全感及信任感，讓妮妮靠近牠時可以感覺馬上被了解及同理而安心。

魯蛋媽媽就說，魯蛋常常到各醫院、安養中心、養老院或學校陪伴病患及孩子，對他們來說，魯蛋的陪伴可以讓他們對一成不變的生活有了樂趣，而且還會期待下次魯蛋的到訪。

中和國小校長劉能賢表示，藉由「狗醫生」來訪可以讓孩子們有機會去接觸動物，一方面讓他們知道要愛護動物，另一方面也引導孩子去連結並且發展出自己喜歡的方式，可以分享自己的心情和感受，也讓孩子知道並非只有單一的特定對象可以陪伴他們，「狗醫生」雖然無法發揮「治療」的醫治行為，但透過相處互動過程，可以達到對特殊寶貝身心靈改善的成效。

新北市教育局表示，中和國小附幼規劃「有你真好」主題體驗課程，附幼教師主動和台灣狗醫生協會合作引進狗醫生陪伴特幼寶貝，不僅穩定幼生學習情緒也散播關懷動物的種子，而溫馨的陪伴與人狗互動，更讓校園生命教育從小向下扎根。

(中時 )