食物中的致癌物究竟從何而來？其實包括肉類、蔬菜及水中的硝酸鹽，進入人體後，都會在口中經由唾液轉化為亞硝酸鹽，一旦亞硝酸鹽與其他食物合成亞硝胺，就是強烈的致癌物質。為避免身體變成癌細胞的培養皿，專家表示，有兩類蔬菜水果是亞硝胺剋星，可減少亞硝胺形成。

《每日健康》報導，毒物科權威、已故長庚大學教授林杰樑在「生活中的毒」一書中指出，要預防體內的亞硝酸鹽轉化為亞硝胺，飲食方面應特別注意，香腸、火腿等加工肉品不可與優酪乳、養樂多一起吃；火腿不可與熟成的硬起司同吃；香腸不可與魷魚同吃。當體內亞硝酸鹽過高，會引發「高鐵血紅蛋白」病變，甚至恐引起大腦缺氧。

此外，林杰樑表示，有兩類蔬菜水果是亞硝胺剋星，除了不吃醃製蔬菜，還要多吃含有維生素C及維生素E的蔬菜水果，例如柑橘類、芭樂、奇異果、酪梨、深綠色蔬及堅果，並且多喝含有多酚類的茶。這三類的營養都有助於減少亞硝胺的形成。

(中時電子報)