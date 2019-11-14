民進黨不分區立委名單昨晚提前曝光，原本爭取屏東第2選區立委連任的莊瑞雄，傳出被列在不分區第13名，原選區可能由計畫轉任不分區受阻的立委蘇震清參選，蘇震清今上午現身立法院經濟委員會審查預算時相當低調，不願多談，審查完預算後快步離開。

屏東縣因選區調整，立委席次從現行3席減為2席，蘇震清經黨中央協調願意禮讓，黨中央當時承諾將把蘇震清列入不分區安全名單，但因蘇震清被媒體爆出涉及掏空案生變，蘇雖喊冤，民進黨廉政會也不立案，但黨內對於蘇列入不分區有雜音。

民進黨提名小組昨晚確認名單，今天將提報中執會討論，其中，第13名傳出是由屏東第2選區立委莊瑞雄轉任，據悉，蘇震清日前已將戶籍遷到該選區，莊瑞雄區域立委遺缺可能由蘇震清遞補參選，「交換說」甚囂塵上。

莊瑞雄今天上午按照既定規畫在屏東跑行程，蘇震清則現身立法院經濟委員會審查預算，席間蘇頻頻在講電話，會後面對選舉議題也不願多談，快步離開委員會，媒體前往蘇震清國會辦公室，蘇的助理稱委員正在會議中，謝謝關心。

屏東第1選區立委鍾佳濱表示，提名委員會對不分區名單有最大決定權，經中執會通過後決定，黨有黨的制度，對於不分區名單予以尊重。

(中時 )