國民黨總統參選人韓國瑜今（14）日上午於國民黨中央黨部公布競選LOGO，以紅白藍國旗三色構成的「UP」LOGO，未來將出現在韓國瑜競選場合及小物中。

韓國瑜強調，LOGO中融入了2300萬台灣人對於「台灣安全、人民有錢」的希望與期待，「UP」字樣中則包含向上「穿雲箭」，象徵台灣必須翻轉與提升，達到「藍天再現、台灣UP」的目標！

韓國瑜上午於中央黨部媒體中心舉辦競選LOGO公布記者會，隨著背牆簾幕緩緩揭開，以紅白藍國旗三色構成的英文「UP」LOGO呈現眼前、相當吸睛。韓國瑜說明，他去年選高雄市長的意象是高麗菜跟柴犬；而這次的LOGO經過非常長時間討論，希望能讓民眾感覺到台灣的現狀及展望未來，並結合選舉主軸，最後融合相關元素，濃縮成強而有力、既鮮艷又能夠激發士氣的LOGO。

韓國瑜表示，LOGO中融入2300萬台灣人的希望「台灣安全、人民有錢」，「UP」的「U」代表「YOU」，並設計成台灣圖樣，代表每個人民心中都熱愛台灣；「P」字旁則帶有白色向上箭頭，代表穿雲箭。

韓國瑜強調，台灣絕對不能鎖起來，必須要翻轉與提升、經濟一定要起飛，整個台灣都需要向上的力量，U、P合而為「UP」，象徵整個台灣要向上提升起來；台灣與穿雲箭這兩個圖案，則代表大家內心的期待，希望能達到「台灣安全、人民有錢」的目標，讓藍天再現、台灣UP！

(工商 )