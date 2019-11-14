2020總統大選將近，國民黨總統候選人副手人選最終證實為前行政院院長張善政，張善政今日在一場專訪中表示，針對國民黨不分區立委名單，國政顧問團成員表達非常高比例失望，現在就是全力把焦點放在總統和副總統上。

張善政會後受訪時甚至說，若民眾真的不喜歡國民黨的不分區名單，總統也要支持韓國瑜，最重要的目標是要下架蔡英文，「政黨票還有民眾黨可以投，只要不要投民進黨就好」。

張善政今日上午接受「Hit Fm廣播」的「羅友志嗆新聞」節目專訪時，做出以上表示。

張善政說，現在國政顧問團就盡其在我，我們全力把焦點放在總統和副總統上。媒體事後訪問張善政，對於國民黨所提不分區名單惹議，如此一來總統票和政黨票選民是否將投不下去？

張善政指出，就算真的不喜歡國民黨的不分區名單，總統也要支持韓國瑜，最重要的目標是要下架蔡英文，政黨票還有民眾黨可以投，只要不要投民進黨就好。而政黨票投民眾黨這句話讓現場媒體馬上追問是否在向郭柯合作示好？張善政強調，這是在嗆民進黨，再怎麼樣也不會投你的票！

訪談時，張善政指出，若不分區立委名單選民不買帳，立委席次未過半，會將重點完全放在總統大選，張善政強調，如果說韓國瑜不能進到總統府，立法院那邊即使過半也是假的，一定要讓韓國瑜進總統府！

主持人羅有志表示，國民黨不分區立委名單的安全名單加起來就要一千歲了，怎麼吸引年輕人的選票呢？張善政提到，未來如果真的韓國瑜當選，張善政會讓「明日之星」進入內閣，全力讓閣員年輕化。主持人羅友志也提問，所謂的明日之星是指？張善政表示，不是政治上已經很有名望或基礎的，政府本來就應該要讓年輕人更有機會。

張善政說，民進黨2016年執政很多部會首長相對在培養年輕人， 只是用的人派系色彩重，不是真正理想培養對象，但年輕化方向是對的。張善政補充，他跟韓沒有被派系綁架的問題，他們兩個人都超過60歲了，再拼也拼不到10年，他們完全是為了年輕人打拼，打造下一代的未來。

舉例來說，打造好的環境，讓很多在國外念書的台灣年輕人可以回來台灣發展，但目前台灣的環境吸引力是不夠的。主持人羅友志也追問，這會不會出現未來國會平均年齡60歲、行政團隊40歲？張善政說，他不希望部會報告，立委聽不懂，這是可能發生的事情，也許行政團隊在正式質詢場合之外，還需要很多協調會，甚至可能要開課。

另外，羅友志詢問，關於吳敦義自擬的這份國民黨不分區名單，吳敦義對於自己的排名，張善政有何看法？張善政也直言，認為吳敦義排在「第15名」會是最漂亮的名次，才能展現企圖心和氣度，但目前這個排名看起來是沒有。

張善政認為，吳敦義想要當立法院長合理，不然誰當？吳敦義的歷練當立法院長綽綽有餘，如果排15名，大家覺得為了將來立法院運作順利，要讓他當選，有動機投票，產生讓前15名全上的驅動力，而排15名也體現萬一選不上，給黨內前面其他人當的氣度。張善政建議，吳敦義應該要出面向外界說明。

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