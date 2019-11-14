阿扁之子高市議員陳致中在網搜圈一直未被被冷落，話題熱搜不斷，繼二天前在高雄市議會質詢高雄市副市長葉匡時，忘了自己家族是超豪宅家族，拚命在議會中猛打韓國瑜買房事，被葉匡時神回後也成網路上的神質詢，但網友如今又再補槍，直指「致中，對於你的不上進，我們市民感到非常失望」同時也質疑其法律素養，網提問至中「你的法學知識是『妮可』教的嗎？」。

陳致中後援會日前發了一篇「致中明早總質詢本來要好好問清楚，但只能問人形立牌了..，也說葉匡時副市長說市長雖請假仍然很心高雄情況，還真敢講…。對此，網友回應「法規寫的清清楚楚，葉副市長是代理市長，職權等同韓市長，請問你的法學知識是妮可教的嗎？好好的議會質詢期間不問政，一直拿莫須有議題想炒知名度…」，也說：「有空發廢文，不如趕緊回去研讀法規政策， 還給高雄市民一個優質的問政！」

陳致中最近在媒體和網路熱議程度超乎過往，雖然不是候選人，但其熱度卻不曾冷卻，因為是前總編陳水扁之子的身份，他的質詢內容一直受到熱烈關注中。

(中時電子報)