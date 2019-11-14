親民黨總統參選人宋楚瑜今日表示，願意將郭台銘推薦的人納入團隊，面對有人認為郭台銘在民眾黨與親民黨之間兩面押寶，宋楚瑜表示，每個人都可以把自己認為的菁英推薦給各黨派。。

親民黨正副總統參選人宋楚瑜、余湘今日前往國父紀念館向孫中山先生銅像獻花致敬，會後宋楚瑜接受媒體聯訪，被問到外傳郭台銘的幕僚劉宥彤、蔡沁瑜確定將名列親民黨不分區第一、第二名，宋楚瑜表示目前還沒有做最後定案，親民黨會網羅各方面才俊，還在商量中。

另外被問到郭台銘同時向親民黨與民眾黨提出不分區立委推薦人選是否為兩面押寶時，宋楚瑜說每個人都可以把自己所認為是菁英的人推薦給各黨各派，就看各黨各派怎麼處理，親民黨非常有誠意願意把郭台銘推薦的菁英納入親民黨未來共同打拼的服務團隊。對於外界質疑是否藉此換取郭台銘的資源，宋楚瑜表示選舉不全靠資源，選舉靠的是人民的支持，要有能力替人民解決問題。

宋楚瑜也解釋每年國父誕辰與逝世紀念日自己都會前往國父紀念館行禮致敬，而前天12日國父誕辰他另外有其他活動，13日他又宣布參選總統，想把台灣帶往孫中山民有、民治、民享的理想，所以今天前來致敬。

(中時 )